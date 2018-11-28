В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-28T08:59:03+03:00

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27 ноября в д. Петровское Тепло-Огаревского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:15.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 6 минут.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Есть пострадавший. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.