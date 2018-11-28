В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
Причина пожара выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 ноября в д. Петровское Тепло-Огаревского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:15.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 6 минут.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел внутри. Есть пострадавший. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.