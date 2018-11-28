В Туле на ул. Пролетарской сгорел автомобиль "Шевроле Нива"

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-28T08:24:56+03:00

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28 ноября загорелся автомобиль "Шевроле Нива" в Туле на ул. Пролетарской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, сгорело левое переднее колесо, обгорела лакокрасочное покрытие по всей площади автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.