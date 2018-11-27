2018-11-27T17:44:06+03:00
Общество

В Туле во дворе многоквартирного дома на Пузакова появится детская площадка

Юлия КУДЫМОВА
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Во вторник, 27 ноября, глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел личный прием граждан. За помощью обратились шесть человек.

Жительница многоквартирного дома 19 по ул. Сойфера пожаловалась на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки. Вместо твердого основания под контейнером был уложен щебень, который со временем провалился. Евгений Авилов поручил в месячный срок уложить в основание контейнерной площадки бетонные плиты.

Заявительница также просила решить вопрос по прочистке ливневой канализации на ул. Сойфера. В ходе приема было отмечено, что промывка проблему не решит. В следующем году ливневую канализацию в этом месте переложат. Евгений Авилов озвучил срок, выполнят эту работу до 1 сентября.

По просьбе еще одной тулячки в этом году проведут ямочный ремонт тротуара по ул. Тимирязева. Женщина пожаловалась на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Евгений Авилов поручил залатать ямы горячим асфальтом в течение недели. А в 2019 году асфальтовое покрытие полностью заменят.

Жительницы многоквартирного дома 7 по ул. Пузакова попросили главу городской администрации установить в их дворе детское игровое оборудование. Дом большой, на 160 квартир, а своей детской площадки нет. По муниципальной программе следующей весной во дворе дома установят игровые элементы: карусели, горки, качели. Евгений Авилов поручил проработать и вопрос с озеленением территории. Об этом также просили жители. Саженцы предоставит управление по благоустройству.

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