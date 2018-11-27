В ТЦ "Макси" прошли антитеррористические учения
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Во вторник, 27 ноября,в торгово-развлекательном центре «Макси» прошло антитеррористическое командно-штабное учение.
Мероприятие на объекте с массовым пребыванием людей проводилось под руководством регионального оперативного штаба с привлечением подразделений
правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти
региона.
В условиях учебной обстановки, приближенной к действительной, отработаны
мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение
террористического акта, а также проверена готовность к проведению
контртеррористической операции.