В Тулу доставят 250 шедевров оружейного искусства XVI -XVII веков

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-27T17:21:34+03:00

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12 декабря (среда) в здании музея оружия на территории Тульского кремля откроется эксклюзивная выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса». В Тулу будут доставлены уникальные, богато украшенные предметы вооружения, принадлежавшие европейским монархам и их приближенным.

250 шедевров западноевропейского оружейного искусства XVI -XVII веков из фондов Государственного исторического музея в Москве, в том числе личное вооружение коронованных особ.

Среди экспонатов на выставке «Королевские игры» посетители увидят удивительный по художественной отделке турнирный щиток, мечи, рыцарские доспехи.

Выставка продлится до 24 февраля 2019 года.