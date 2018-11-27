В Тулу доставят 250 шедевров оружейного искусства XVI -XVII веков
12 декабря (среда) в здании музея оружия на территории Тульского кремля откроется эксклюзивная выставка «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса». В Тулу будут доставлены уникальные, богато украшенные предметы вооружения, принадлежавшие европейским монархам и их приближенным.
250 шедевров западноевропейского оружейного искусства XVI -XVII веков из фондов Государственного исторического музея в Москве, в том числе личное вооружение коронованных особ.
Среди экспонатов на выставке «Королевские игры» посетители увидят удивительный по художественной отделке турнирный щиток, мечи, рыцарские доспехи.
Выставка продлится до 24 февраля 2019 года.