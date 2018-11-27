В Туле снова прошли рейды по выявлению незаконной продажи рыбы

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-27T16:50:23+03:00

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Сегодня, 27 ноября 2018 года, в Туле сотрудники главного управления администрации города Тулы по Привокзальному округу провели рейд по пресечению незаконной торговли по двум адресам: улица Болотова, 69 и улица Кабакова, 79.

В ходе рейда сотрудники главного управления установили факты несанкционированной продажи рыбы.

В отшении продавцов были составлены административные протоколы, а также проведены профилактические беседы о недопущении нарушений в дальнейшем.