В Туле снова прошли рейды по выявлению незаконной продажи рыбы
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Сегодня, 27 ноября 2018 года, в Туле сотрудники главного управления администрации города Тулы по Привокзальному округу провели рейд по пресечению незаконной торговли по двум адресам: улица Болотова, 69 и улица Кабакова, 79.
В ходе рейда сотрудники главного управления установили факты несанкционированной продажи рыбы.
В отшении продавцов были составлены административные протоколы, а также проведены профилактические беседы о недопущении нарушений в дальнейшем.