2018-11-27T16:47:45+03:00
Общество

Тульские школьники приняли участие в олимпиаде

Виктория ЯКУШИНА
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26 ноября 2018 года, в Туле обучающиеся 7-11 классов приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по испанскому языку (10 учащихся), по китайскому языку (12 учащихся), по итальянскому языку (7 учащихся), который состоялся в МБОУ «Центр образования – гимназия № 1».

Муниципальный этап олимпиады реализуется в рамках проведения всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года.

По результатам муниципального этапа будут сформированы команды для участия в следующем, региональном этапе всероссийской олимпиады.

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