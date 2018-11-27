2018-11-27T16:45:22+03:00
Общество

За преждевременный выход на лед тулякам грозит штраф

Выход на лед разрешается при толщине льда 20-25 см
Мария ВЛАСОВА
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За преждевременный выход на лед тулякам грозит штраф. К жителям могут быть применены меры административного воздействия за нарушение требований безопасности на водных объектах при наличии табличек «Выход на лед запрещен».

В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Выход на лед разрешается при толщине льда 20-25 см.

В администрации города убедительно просят всех туляков соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички на водоемах.

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