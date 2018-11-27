2018-11-27T15:51:55+03:00
Происшествия

Туляк незаконно продал переделанный автомат Калашникова

Подозреваемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Оперативники уголовного розыска регионального УМВД вместе с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России задержали безработного ранее судимого 39-летнего туляка. По информации полицейских мужчина незаконно сбыл огнестрельное оружие, переделанное кустарным способом из списанного учебного автомата «АКС-74У-СУ».

В ходе обыска у подозреваемого изъято большое количество предметов, похожих на комплектующие детали к огнестрельному оружию разного вида, а также вещество, похожее на порох. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает УМВД России по Тульской области.

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