Туляк незаконно продал переделанный автомат Калашникова
Оперативники уголовного розыска регионального УМВД вместе с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России задержали безработного ранее судимого 39-летнего туляка. По информации полицейских мужчина незаконно сбыл огнестрельное оружие, переделанное кустарным способом из списанного учебного автомата «АКС-74У-СУ».
В ходе обыска у подозреваемого изъято большое количество предметов, похожих на комплектующие детали к огнестрельному оружию разного вида, а также вещество, похожее на порох. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Тульской области.
Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает УМВД России по Тульской области.