2018-11-27T15:26:59+03:00
Общество

В Центральном округе отметили 65-летний юбилей Старобасовского хора

В адрес коллектива прозвучали теплые слова благодарности
Виктория ЯКУШИНА
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24 ноября 2018 года, в Туле жители и гости деревни Старое Басово поздравляли с 65-летним юбилеем Старобасовский хор народной песни «Надежда».

От имени Тульской городской Думы и администрации города Тулы коллективу вручили Почетную грамоту за сохранение и содействие развитию любительского хорового исполнительства, пропаганду и верность традициям национального русского хорового искусства, за активную работу по сохранению традиций народного песенного творчества.

В адрес коллектива прозвучали теплые слова благодарности за творчество и пожелания дальнейшего процветания и развития. Коллектив, в свою очередь, для участников торжества исполнил всеми любимые народные песни.

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