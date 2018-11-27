В Центральном округе отметили 65-летний юбилей Старобасовского хора
24 ноября 2018 года, в Туле жители и гости деревни Старое Басово поздравляли с 65-летним юбилеем Старобасовский хор народной песни «Надежда».
От имени Тульской городской Думы и администрации города Тулы коллективу вручили Почетную грамоту за сохранение и содействие развитию любительского хорового исполнительства, пропаганду и верность традициям национального русского хорового искусства, за активную работу по сохранению традиций народного песенного творчества.
В адрес коллектива прозвучали теплые слова благодарности за творчество и пожелания дальнейшего процветания и развития. Коллектив, в свою очередь, для участников торжества исполнил всеми любимые народные песни.