2018-11-27T14:51:32+03:00
Происшествия

ДТП с легковушкой и фурой под Тулой: мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали

Фура врезалась в иномарку сзади и сильно подмяла ее под себя
Виктория ЯКУШИНА
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27 ноября 2018 года, около двух часов дня, на 223-м км трассы М-4 "Дон" в Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля: легковушка "Митсубиси Лансер" и грузовая "Скания".

Фура врезалась в иномарку сзади и сильно подмяла ее под себя.

- Водитель "Митсубиси" погиб. Его пассажиры - жена и четырехлетняя дочь - госпитализированы, - сообщил Начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Подробности произошедшего предстоит выяснять правоохранителям.

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