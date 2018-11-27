С начала года 4 500 детей и подростков стали участниками уроков по электробезопасности Тулэнерго

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-27T14:10:15+03:00

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В рамках реализации программы по снижению электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса с начала года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» провели 155 уроков по электробезопасности для 4 500 школьников в возрасте от 7 до 16 лет.

Работа по предупреждению случаев детского электротравматизма проводится в филиале «Тулэнерго» в течение всего года. Она включает в себя комплекс мероприятий организационно-технического и информационно-обучающего характера, направленных на снижение риска получения электротравм жителями Тульской области, особенно, несовершеннолетними.

Занятия проходят во всех образовательных учреждениях, расположенных в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей филиала «Тулэнерго», а также во время общегородских акций. Уроки электробезопасности проводятся при поддержке регионального министерства образования, по специальной программе, с учетом возраста школьников и особенностей их восприятия.

На открытых уроках и классных часах энергетики напоминают ученикам правила поведения вблизи энергообъектов и пользования электроприборами в быту, рассказывают, чем опасно самовольное проникновение на энергообъекты, что нужно делать, если на землю упал оборванный провод, объясняют значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, показывают приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

Традиционно для школьников Тульской области и других регионов присутствия МРСК Центра и Приволжья проводится интернет-конкурс на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания».

Все желающие смогут проверить свои знания и принять участие в очередном, десятом, интернет-конкурсе, который пройдет в период с 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 года.

Подробная информация о конкурсе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/electric_crossword/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.