В Велегоже прошел городской слет студенческого актива "Активация - 2018"

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-27T14:08:12+03:00

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На протяжении трёх дней в Велегоже, с 23 по 25 ноября 2018 года, проходил городской слет студенческого актива "Активация - 2018".

Студенты из образовательных организаций Тулы обменивались опытом и идеями в области студенческого самоуправления.

Программа слета включала в себя тренинги по развитию личностного роста и коммуникативных навыков, лекцию об основах студенческого самоуправления и деловую игру - "Симулятор студенческой жизни".