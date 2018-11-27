В Велегоже прошел городской слет студенческого актива "Активация - 2018"
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На протяжении трёх дней в Велегоже, с 23 по 25 ноября 2018 года, проходил городской слет студенческого актива "Активация - 2018".
Студенты из образовательных организаций Тулы обменивались опытом и идеями в области студенческого самоуправления.
Программа слета включала в себя тренинги по развитию личностного роста и коммуникативных навыков, лекцию об основах студенческого самоуправления и деловую игру - "Симулятор студенческой жизни".