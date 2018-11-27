СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-27T14:06:49+03:00

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В здании общеобразовательной школы в поселке Обидимо глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с жителями территории «Обидимское».

В ходе мероприятия обсудили планы на будущее.

В 2019 году намечено асфальтирование автомобильной дороги от пруда до храма в с. Обидимо протяженностью 1,8 км, ориентировочная стоимость работ 11,5 млн рублей. Об этом неоднократно просили жители населенного пункта.

Планируется провести щебенение автомобильных дорог в д. Кривцово протяженностью 1,7 км и в д. Поповкино протяженностью 854 м.

Запланировано строительство тротуаров в пос. Обидимо по пяти адресам: от ул. Кирова до ул. Майской, по ул. Пионерской, по ул. Советской, от ул. Советской до с. Обидимо и по ул. Строителей.

В рамках проекта «Народный бюджет-2019» планируется выполнить работы по ремонту «Центра образования № 57» (ремонт актового зала, благоустройство территории). Ориентировочная стоимость работ 4 млн рублей.

В ходе встречи жители Обидимо не раз отмечали, что в их населенном пункте за последнее время сделано многое. В адрес администрации Тулы звучали слова благодарности за то, что асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, решается самый насущный вопрос – качественного водоснабжения.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил, что водоснабжение – это приоритетное направление работы. После строительства станции обезжелезивания, прокладки водопровода, будет постепенно решаться вопрос по реконструкции очистных сооружений.

В будущем подумают над строительством в поселке детского сада. Этот вопрос жители также поднимали в ходе встречи. Сейчас в населенном пункте действуют группы дошкольного образования в помещении, которое расположено в жилом доме. Евгений Авилов отметил, что в этом году построен новый детский сад в другом населенном пункте, в пос. Зайцево. Вопрос доступности дошкольного образования решается на всей территории Большой Тулы.

Житель д. Кутепово пожаловался, что вдоль дороги возле посадки неизвестные выкидывают мусор. Евгений Авилов дал поручение УАТН с этим вопросом разобраться, а главе Зареченского территориального округа проверить, как на территории поселений вывозится мусор. Ранее глава администрации города давал поручение проверить наличие у населения договоров на оказание данной услуги.

Евгений Авилов отметил, что в этом году в Обидимо появится дополнительная спецтехника со всем навесным оборудованием, которая будет использоваться при очистке улиц и тротуаров от снега, для уборки мусора, окоса травы в самом поселке.

Староста с. Пятницкое попросил отремонтировать проезд к святому источнику. В следующем году эту работу проведут, пообещал Евгений Авилов. Глава администрации Тулы поручил дорогу защебенить, а сверху уложить асфальтовую крошку.

В следующем году в одном из дворов в п. Обидимо установят новые детские игровые элементы. Об этом также попросили жители. Работы выполнят по муниципальной программе. Чтобы провести на придомовой территории более масштабные работы по благоустройству, жители могут вступить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», напомнил Евгений Авилов. В рамках этого проекта в 2019 году в Туле планируют благоустроить 77 придомовых территорий и 3 общественных пространства.

В ходе встречи жители также задали ряд вопросов по ремонту дорог, благоустройству территорий. По поручению Евгения Авилова все они будут проработаны.

Следующую встречу с жителями территории «Обидимское» Евгений Авилов пообещал провести весной.