Туляк незаконно прописал в своем доме 24 мигранта
В полиции выясняют все детали происшествия
Фото: Алексей ФОКИН
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26-летний безработный туляк незаконно прописал в своем доме 24 мигранта. При этом никому из них мужчина не предоставил фактического места для проживания.
Полицейские зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. В УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия.
Сообщается, что ранее мужчина был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.