СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-27T13:18:48+03:00

В полиции выясняют все детали происшествия

Изменить размер текста: A A

26-летний безработный туляк незаконно прописал в своем доме 24 мигранта. При этом никому из них мужчина не предоставил фактического места для проживания.

Полицейские зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. В УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия.

Сообщается, что ранее мужчина был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.