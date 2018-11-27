2018-11-27T13:18:48+03:00
Происшествия

Туляк незаконно прописал в своем доме 24 мигранта

В полиции выясняют все детали происшествия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26-летний безработный туляк незаконно прописал в своем доме 24 мигранта. При этом никому из них мужчина не предоставил фактического места для проживания.

Полицейские зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. В УМВД России по г. Туле выясняют все детали происшествия.

Сообщается, что ранее мужчина был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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