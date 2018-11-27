В Туле в районе музея оружия появится новая парковка

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-27T13:11:42+03:00

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В районе музея оружия, на ул. Набережная Дрейера, появится новая парковка. С просьбой обустроить на месте стихийной стоянки специальное парковочное пространство к губернатору обратились тульские автолюбители.

Сейчас на участке площадью порядка 4, 5 тысяч кв. м уложен щебень крупной фракции. Продолжается выравнивание щебнем мелкой фракции. К проектным работам приступят в следующем году.

По словам заместителя главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, на парковочном пространстве проведут работы капитального характера с учетом требований к строительству в водоохранной зоне.

Также рассматривается возможность уширения проезжей части улицы Набежная Дрейера.