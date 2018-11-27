В Туле произошел взрыв во время тушения пожара в тренажерном зале

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-27T13:01:36+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в утренние часы в Пролетарском районе Тулы прогремел взрыв. ЧП произошло в тренажерном зале, который находится на улице Марата, 28А.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании кирпичного здания поступило в диспетчерскую службу в 05:36.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-3, два расчета СПСЧ и по одному расчету ПСЧ-6 и ПСЧ-2. В 05:38 пожарные приступили к ликвидации горения. Возгарание было полностью устранено в 05:53.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники.

Когда в здании работали пожарные на третьем этаже произошел взрыв. Взрывная волна стала причиной разрушения стены и крыши. Большая часть окон была выбита. Многочисленные осколки повредили, по предварительным данным, 8-10 припаркованных автомобилей, которые находились в 15 метрах от дома.

Фрагменты стены и осколки долетели и до детской площадки, расположенной неподалеку. К счастью, было раннее утро, поэтому в результате происшествия никто не пострадал. Мощность взрыва была таковой, что спящие в соседних дома люди почувствовали вибрацию в своих квартирах.

Причина взрыва устанавливается.