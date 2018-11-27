В Туле будет работать новогодняя резиденция Левши

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-27T12:31:15+03:00

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14 декабря (пятница) в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» начнет работать резиденция Левши в ремесленном доме "Добродей" (9 мая дом 1а).

У посетителей появится возможность познакомиться с тульским Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.

В этот день мастера расскажут все секреты ремесел и обучат им желающих.родемонстрируют свое мастерство и златокузнецы — работа, требующая ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным способом увеличения деталей — через мелкоскоп.

На праздничной выставке-представлении «…Правда сбудется — не минуется…» гостям будут представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.

После открытия по пятницам и выходным дням для гостей подготовлены особые интерактивные программы, творческие мастер-шоу и мастер-классы, посещение которых станет лучшим воспоминанием о новогодних праздниках!

График работы резиденции Левши:

пятница — 12.00-19.00,

суббота — 12.00-19.00,

воскресенье — 12.00-17.00.

31 декабря и 1 января – выходные дни

2, 3, 6 января — с 12.00 до 17.00.

4 и 5 января – по предварительной записи.