В Туле 4 декабря ограничат движение на улице Гоголевская

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-27T12:20:00+03:00

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4 декабря (вторник) в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Ограничения связаны с проведением торжественного собрания, посвященного 25-летнему юбилею Тульской областной Думы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия 4 декабря запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 06:00 до 15:00 по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.