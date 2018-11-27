В Туле 4 декабря ограничат движение на улице Гоголевская
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4 декабря (вторник) в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Ограничения связаны с проведением торжественного собрания, посвященного 25-летнему юбилею Тульской областной Думы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия 4 декабря запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 06:00 до 15:00 по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.