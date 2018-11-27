2018-11-27T12:20:00+03:00
Общество

В Туле 4 декабря ограничат движение на улице Гоголевская

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 декабря (вторник) в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Ограничения связаны с проведением торжественного собрания, посвященного 25-летнему юбилею Тульской областной Думы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия 4 декабря запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 06:00 до 15:00 по улице Гоголевской на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24