Музей Fotografiska и компания Essity открыли социальную фотовыставку

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-27T12:16:47+03:00

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Истории, представленные на выставке – это повседневная жизнь людей из разных уголков планеты, многие из которых живут в неблагополучных районах и не имеют доступа к средствам личной гигиены и чистой воде.

В рамках проекта «Fotografiska for Life» на выставке «Рука об руку» свои работы представит Пол Хансен, победитель различных конкурсов и один из самых авторитетных фотокорреспондентов в мире. Пол Хансен постарался запечатлеть на своих фотографиях истории людей, которые нуждаются в доступе к средствам личной гигиены и чистой воде.

Аса Шестром, фотограф-документалист, на фотографиях, представленных на выставке, запечатлела свои наблюдения за одной из школ Англии, которую она сопровождала в рамках масштабного проекта, направленного на улучшение условий гигиены в школьных туалетных комнатах.

Организаторы выставки хотят показать, что гигиена рук оказывает сильное влияние на здоровье и благополучие людей. Выставка также должна привлечь внимание к возрастающей проблеме борьбы с вирусами, которые становятся устойчивыми ко многим лекарственным препаратам. Потребность в хороших условиях гигиены – это то, что объединяет всех людей, вне зависимости от пола, возраста и жизненной ситуации.

Сотрудничество компании Essity с центром современной фотографии Fotografiska началось три года назад. Главной целью сотрудничества является построение открытого диалога с обществом на тему гигиены и здоровья. В своих недавних заявлениях представители компании Essity и музея Fotografiska рассказали о своей долгосрочной миссии – повысить осведомленность людей о вопросах здоровья и гигиены, рассказывая о том, как эти фундаментальные понятия влияют на благополучие людей во всем мире. Посредством этого союза компании хотят сделать мир более сознательным и устойчивым.

Официальный сайт выставки на русском языке.