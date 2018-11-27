Тульская область будет развивать отношения с бизнес-сообществом Индии

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-27T11:45:04+03:00

За 2017 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Индия увеличился на 58% и составил 317 млн долларов США

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26 ноября первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев в рамках Первого Российско-Индийского стратегического диалога выступил на заседании круглого стола по поддержке малого и среднего предпринимательства и рассказал о мерах по развитию малого бизнеса в регионе.

Он напомнил о том, что Тульская область несколько лет подряд находится в пятерке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. При этом четверть показателей рейтинга связана с развитием сектора малого и среднего предпринимательства.

Региональные займы, которые выдаются предпринимателям под 5-8% годовых, а также налоговые каникулы для тех, кто только начал развивать свое дело.

Регион активно помогает работающему бизнесу. Ведется так называемое доращивание малых компаний до уровня, отвечающего требованиям крупнейших государственных заказчиков. За 9 месяцев этого года такими компаниями заключены договоры на сумму 20 млрд рублей. Это вдвое выше показателя прошлого года.

Особое внимание уделяется развитию экспорта. Региональный центр поддержки экспорта помогает предпринимателям в поиске партнеров, таможенном оформлении, сертификации и продвижении продукции. По состоянию на начало года в Тульской области работают 286 экспортно-ориентированных компаний - это рост на 44% за год.

За 2017 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Индия увеличился на 58% и составил 317 млн долларов США. По итогам восьми месяцев нынешнего года торговый оборот уже достиг 191 млн долларов. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

В декабре состоится бизнес-миссия тульских предпринимателей в столицу Индии, город Нью-Дели, на выставку инновационных и строительных материалов Economic Times ACETEC. В начале 2019 года делегация нескольких штатов Индии планирует бизнес-миссию в Тулу.