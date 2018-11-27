В Туле пройдут родительские собрания по вопросам ЕГЭ и поступления в вузы

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-27T11:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Для информирования родителей и выпускников общеобразовательных организаций, по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году, а также порядке и условиях поступления в ведущие вузы Тульской области пройдут городские родительские собрания:

- 29 ноября 2018 года в 18-00 на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, пр. Ленина, 125);

- 6 декабря 2018 года в 18-00 на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула, пр. Ленина, 92, вход со стороны улицы Болдина).