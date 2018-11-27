Мужчина за час смог обокрасть два супермаркета в Туле

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-27T11:16:19+03:00

Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего

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В Туле задержан подозреваемый в кражах из магазинов.

Как выяснилось, в течение одного часа злоумышленник успел совершить хищения в двух торговых точках.

Сначала он беспрепятственно смог вынести продукты питания и алкоголь из сетевого супермаркета, а затем совершил кражу продуктов питания в расположенном поблизости магазине другой сети, где похитителя и приметили сотрудники.

О произошедшего работники супермаркета сообщили полицейским.

Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции «Советский» вместе с представителями магазина задержали злоумышленника.

При дальнейшем разбирательстве выяснилась причастность мужчины и к первой краже.

Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности 30-летнего подозреваемого.