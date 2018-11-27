Мужчина за час смог обокрасть два супермаркета в Туле
В Туле задержан подозреваемый в кражах из магазинов.
Как выяснилось, в течение одного часа злоумышленник успел совершить хищения в двух торговых точках.
Сначала он беспрепятственно смог вынести продукты питания и алкоголь из сетевого супермаркета, а затем совершил кражу продуктов питания в расположенном поблизости магазине другой сети, где похитителя и приметили сотрудники.
О произошедшего работники супермаркета сообщили полицейским.
Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции «Советский» вместе с представителями магазина задержали злоумышленника.
При дальнейшем разбирательстве выяснилась причастность мужчины и к первой краже.
Сейчас полицейские выясняют все детали противоправной деятельности 30-летнего подозреваемого.