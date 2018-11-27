СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-27T11:16:38+03:00

Активисты посетят памятные места семи городов, взявших на себя ряд основных ударов в ходе Великой Отечественной войны

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Тула примет автопробег по городам-героям и городам воинской славы. С 27 ноября по 5 декабря активисты молодежных и студенческих объединений, НКО, вузов из разных регионов страны посетят памятные места семи городов, взявших на себя ряд основных ударов в ходе Великой Отечественной войны: Москву, Тулу, Новороссийск, Керчь, Севастополь, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Участники соберут горсть земли со всех памятных мест. Она будет возложена к мемориалу в Севастополе в День Неизвестного Солдата, как дань общей памяти о Героях, защитивших Отечество, сообщают организаторы.

В Туле 27 ноября в 16:00 на площади Победы пройдет торжественная встреча с возложением цветов к Вечному огню, а 28 ноября в 10:30 в первом корпусе ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, ул. Менделеевская, д. 7) состоится студенческая дискуссионная площадка с молодыми педагогами.

Также в это же время пройдет экскурсия по тульскому городскому военно-патриотическому комплексу «Защитники города-героя Тулы» (г. Тула, ул. Пузакова, д. 78/1).