В Туле горящее здание на ул. Марата тушили 19 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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27 ноября на ул. Марата в Туле загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:36.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 15 минут.
В результате происшествия выгорела комната, повреждены конструкции перегородок, остекление здания и кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.