2018-11-27T10:39:25+03:00
Происшествия

В Туле горящее здание на ул. Марата тушили 19 пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

27 ноября на ул. Марата в Туле загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:36.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 15 минут.

В результате происшествия выгорела комната, повреждены конструкции перегородок, остекление здания и кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24