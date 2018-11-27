В Туле горящее здание на ул. Марата тушили 19 пожарных

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-27T10:39:25+03:00

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27 ноября на ул. Марата в Туле загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:36.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 15 минут.

В результате происшествия выгорела комната, повреждены конструкции перегородок, остекление здания и кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.