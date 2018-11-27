2018-11-27T10:23:41+03:00
Общество

Под Тулой "УАЗ Патриот" столкнулся с "Ниссаном" на "встречке"

В результате ДТП в Тульской области водители автомобилей были госпитализированы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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26 ноября 2018 года, в 12:00 на 12-м километре автодороги «Н.Клейменорво-Ясногорск-Мордвес» в Тульской области произошло ДТП.

57-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Nissan Presage», за рулем которого был 44-летний мужчиныа.

В результате ДТП в Тульской области водители автомобилей «УАЗ патриот» и «Nissan Presage» с различными травмами были госпитализированы.

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