В Тульской области «ВАЗ» въехал в дерево: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-27T10:22:48+03:00

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26 ноября в 20.00 на 12 км дороги «Алексин-Заокский» Алексинского района произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21122», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, а затем въехал в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 23-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы.