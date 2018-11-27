В Тульской области «ВАЗ» въехал в дерево: пострадали двое
Водитель автомобиля и пассажир с различными травмами госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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26 ноября в 20.00 на 12 км дороги «Алексин-Заокский» Алексинского района произошло ДТП. 19-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21122», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги на правую по ходу движения обочину, а затем въехал в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 23-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы.