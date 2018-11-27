В Тульской области осудили пенсионера-сутенера

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-27T10:20:12+03:00

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В Новомосковском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в организации занятий проституцией.

Как выяснилось, мужчина нашел девушек, которые были не прочь оказывать сексуальные услуги за деньги, и в период времени с 2016 года по август 2018 года осужденный принимал заказы от мужчин, желающих воспользоваться данными услугами.

На своем авто мужчина доставлял проституток в арендуемое клиентом помещение, оговаривал с последним виды сексуальных услуг, время, которое должны провести с клиентом женщины, размер оплаты и другие условия.

23 ноября 2018 года обвиняемый судом был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.