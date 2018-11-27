В Новомосковске прошел областной молодежный медиафорум

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-27T09:14:55+03:00

В рамках мероприятия была организована работа трех секций

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26 ноября 2018 года, во Дворце детского и юношеского творчества Новомосковска состоялся III Тульский областной молодежный медиафорум.

На форуме собрались более 200 активных молодых медиапользователей региона и представителей молодежных медиасообществ.

Ведущие образовательных модулей рассказали им о правилах информационного пространства, особенностях подачи информации.

В рамках мероприятия была организована работа трех секций: «Замещение негативного контента», «Продвижение личного бренда в социальных сетях» и «Медиапрактикум», где участники могли проявить себя, получить ответы на интересующие вопросы, найти единомышленников и обменяться опытом.