2018-11-27T09:14:55+03:00
Общество

В Новомосковске прошел областной молодежный медиафорум

В рамках мероприятия была организована работа трех секций
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

26 ноября 2018 года, во Дворце детского и юношеского творчества Новомосковска состоялся III Тульский областной молодежный медиафорум.

На форуме собрались более 200 активных молодых медиапользователей региона и представителей молодежных медиасообществ.

Ведущие образовательных модулей рассказали им о правилах информационного пространства, особенностях подачи информации.

В рамках мероприятия была организована работа трех секций: «Замещение негативного контента», «Продвижение личного бренда в социальных сетях» и «Медиапрактикум», где участники могли проявить себя, получить ответы на интересующие вопросы, найти единомышленников и обменяться опытом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
28 ноября передвижная приемная продолжит работу на территории «Шатское»
Тула примет автопробег по городам-героям и городам воинской славы
В Туле горящее здание на ул. Марата тушили 19 пожарных
Под Тулой "УАЗ Патриот" столкнулся с "Ниссаном" на "встречке"
В Тульской области «ВАЗ» въехал в дерево: пострадали двое
В Тульской области осудили пенсионера-сутенера
«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»
Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты России с профессиональным праздником
В Пролетарском округе Тулы за порядком следят члены народной дружины
В Тульской области гендиректор не заплатил более 16 млн рублей налогов
Туляки увидят легендарное шоу "12 мюзиклов"
Главная новогодняя елка Тулы уже готова
В Тульском кремле пройдет ярмарка новогодних сувениров
В Туле прокуратура нагрянула в зоопарк "Дом енотов"