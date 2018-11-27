2018-11-27T09:12:03+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты России с профессиональным праздником

Глава региона пожелал морпехам крепкого здоровья, мира и успехов в службе
Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты России с профессиональным праздником.

В его послании тулякам сказано:

"От петровских времен до нынешних дней морская пехота известна своей ратной доблестью, дисциплиной и высоким моральным духом личного состава.

Морские пехотинцы героически сражались в годы Великой Отечественной войны, продемонстрировали стойкость и мужество при обороне Москвы и Ленинграда, Севастополя и Мурманска, Керчи и Новороссийска.

Вы всегда с честью выполняете самые сложные боевые задачи, надежно стоите на защите нашей Родины.

Уверен, что и впредь вас будут отличать верность воинским традициям и своему долгу."

Также глава региона пожелал морпехам крепкого здоровья, мира и успехов в службе.

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