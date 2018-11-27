В Пролетарском округе Тулы за порядком следят члены народной дружины

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-27T09:37:01+03:00

Рейд по соблюдению правопорядка прошел на улице Кутузова, в скверах и дворовых территориях

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В Пролетарском округе за порядком следят члены отряда добровольной народной дружины главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу совместно с сотрудниками отдела полиции.

26 ноября прошел очередной профилактический рейд по соблюдению правопорядка на улице Кутузова, в скверах и дворовых территориях.