2018-11-27T08:32:55+03:00
Происшествия

В Тульской области гендиректор не заплатил более 16 млн рублей налогов

Приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 260 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области осужден 46-летний гендиректор ООО «Гипромаш», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном размере . Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

На протяжении практически трех лет подсудимый заключал с фнелирмой-однодневкой договоры поставки. После этого он получал недостоверные счета-фактуры от фирмы-контрагента. Суммы, указанные в данных счетах-фактурах, определявшие стоимость поставленных фиктивной фирмой продукции производственно-хозяйственного назначения, включались в налоговые декларации НДС. Впоследствии налоговые декларации, составленные в указанный период времени были подписаны подсудимым и переданы в налоговый орган. Ущерб причинен на сумму 16 277 920 рублей.

Для возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество обвиняемого и ООО «Гипромаш». Приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 260 000 рублей, а также удовлетворен иск о взыскании с подсудимого в бюджет государства 16 270 000 рублей, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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