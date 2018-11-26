Туляки увидят легендарное шоу "12 мюзиклов"
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12 декабря тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа. Легендарное шоу «12 мюзиклов» состоится в Городском концертном зале.
Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией, захватывающими цирковыми номерами и талантливейшими артистами московских мюзиклов. За спектакль длительностью 1,5 часа зрители увидят лучшие номера из популярных мюзиклов:
«Нотр-Дам де Пари»,
«Ромео и Джульетта»,
«12 стульев»,
«Русалочка»,
«Звуки музыки»,
«Кошки»,
«Чикаго»,
«Маmmа Мia!»,
«Красавица и Чудовище»,
«Алые паруса»,
«Норд-Ост»,
«Метро».