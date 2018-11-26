2018-11-26T17:57:59+03:00
Общество

Туляки увидят легендарное шоу "12 мюзиклов"

Юлия КУДЫМОВА
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12 декабря тульские зрители увидят 12 известнейших мюзиклов за полтора часа. Легендарное шоу «12 мюзиклов» состоится в Городском концертном зале.

Это настоящая театрализованная сказка с шикарными костюмами, великолепной хореографией, захватывающими цирковыми номерами и талантливейшими артистами московских мюзиклов. За спектакль длительностью 1,5 часа зрители увидят лучшие номера из популярных мюзиклов:

«Нотр-Дам де Пари»,

«Ромео и Джульетта»,

«12 стульев»,

«Русалочка»,

«Звуки музыки»,

«Кошки»,

«Чикаго»,

«Маmmа Мia!»,

«Красавица и Чудовище»,

«Алые паруса»,

«Норд-Ост»,

«Метро».

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