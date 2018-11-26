2018-11-26T17:52:56+03:00
Общество

Главная новогодняя елка Тулы уже готова

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 26 ноября, на центральной площади Тулы завершились работы по монтажу главной новогодней ели. Пушистая красавица уже украшена звездой, игрушками и гирляндами.

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Расположение объектов на площади Ленина в этом году изменилось: елочка стоит в центре и хорошо видна с основных магистралей города. Высота ели составляет 32 метра. Для ее праздничного "наряда" пондобилось 5 тысяч игрушек. Впервые будет использована светодинамическая иллюминация, в которой будут сменяться 250 оттенков по 70 программам каждые 15 минут. Все это туляки смогут увидеть 7 декабря, в день старта проекта "Тула - Новогодняя столица",

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Каток тоже поменял свое положение: теперь он расположился ближе в улице Менделеевская.

Кроме этого, на центральной площади уже появились парадные канделябры, светящиеся деревья, монтируется детская горка, словно созданная из разноцветного льда, и многое другое. Выпавший ночью снег добавляет новогоднего настроения.

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