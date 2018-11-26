2018-11-26T17:22:53+03:00
Общество

В Тульском кремле пройдет ярмарка новогодних сувениров

Юлия КУДЫМОВА
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С 7 по 9 декабря в В Тульском кремле пройдет Всероссийская выставка-ярмарка новогодних сувениров «Новогодних дел мастер».

Участниками станут представители из 20 регионов России и Республики Беларусь.Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Тула — новогодняя столица России».

В ярмарке будут принимать участие представители из Москвы, Удмуртской и Карачаево-Черкесской Республик, Краснодарского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Тульской, Орловской, Архангельской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Самарской, Калужской, Кемеровской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской областей и Республики Беларусь.

Тулякам и гостям города будут представлены ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры и другие сувениры.

Режим работы: 7 декабря с 13.00 до 19.00; 8 декабря с 10.00 до 20.00; 9 декабря с 10.00 до 17.00.

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