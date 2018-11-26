В Туле прокуратура нагрянула в зоопарк "Дом енотов"

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-26T17:09:22+03:00

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Прокуратура Центрального района совместно с Комитетом ветеринарии Тульской области провела выездную проверку в зоопарке «Дом Енотов».

На момент проверки в помещении находилось 4 енота. На представленные для животных корма не были предъявлены ветеринарные сопроводительные документы.

По результатам проверки в отношении предпринимателя прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Постановление направлено для рассмотрения в Комитет ветеринарии по Тульской области.