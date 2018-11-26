2018-11-26T16:54:12+03:00
Общество

В Туле стартовал городской муниципальный конкурс "Доброволец года - 2018"

Конкурс проводится в период с 23 ноября по 18 декабря и включает в себя два этапа
Виктория ЯКУШИНА
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Участие в городском муниципальном конкурсе "Доброволец года - 2018" смогут принять добровольцы от 14 до 30 лет, являющиеся активистами и руководителями волонтерских проектов и движений, а также некоммерческих организаций и объединений, осуществляющих деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) в Туле.

До 30 декабря 2018 года всем желающим необходимо подать заявку на одну из следующих номинаций: «Личный вклад»: гран-при «Доброволец года - 2018», «Юный доброволец года -2018», «За вклад в социальное добровольчество», «За вклад в событийное добровольчество», «Команда года», «Наставник года».

Конкурс проводится в период с 23 ноября по 18 декабря и включает в себя два этапа.

Первый этап – заочный, он пройдет с 23 по 30 ноября. Претендент подает заявку путем заполнения анкеты участника в соответствии с выбранной номинацией и направляет ее в оргкомитет.

Второй этап – очный, награждение победителей конкурса «Доброволец года – 2018». Он будет проводиться 18 декабря в 16:00 в МБУ «ММЦ «Родина».

Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами. Портреты победителей разместят на сити-форматах города Тула.

За более подробной информацией о городском муниципальном конкурсе «Доброволец года – 2018» можно обратиться в официальную группу Тульского волонтерского центра в социальных сети «ВКонтакте», или по телефону: 36-43-56.

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