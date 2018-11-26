Губернский каток в Туле будет работать ежедневно по 12 часов

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-26T16:52:29+03:00

Губернский каток будет работать до марта 2019 года

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Губернский каток в Туле торжественно откроется 7 декабря - в день старта проекта «Тула – новогодняя столица России». Перед туляками и гостями города с ярким ледовым шоу выступят прославленные российские фигуристы.

Отметим, что площадь катка в этом году значительно увеличена. На нем смогут единовременно кататься 250 человек. Также расширилась площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков.

Каждый день каток будет работать с 10 до 22 часов. Особенностью нынешнего сезона станет работа по сеансам – через каждые полтора часа катания полчаса будет выделяться для приведения льда в порядок.

Нынешней зимой на катке впервые будут проводиться хоккейные матчи. Решение о предоставлении льда хоккеистам принято по просьбам туляков.

Губернский каток будет работать до марта 2019 года.

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