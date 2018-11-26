В Туле пройдет бал-маскарад «Маски осени»
26-го ноября в Колонном зале Дворянского собрания (проспект Ленина, 44) состоится XII бал-маскарад «Маски осени».
В честь 190-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка - Льва Николаевича Толстого - в основу сюжета бала положен его роман «Война и мир».
Гостей ожидают уже полюбившиеся конкурсы в номинациях «Лучшая маска», «Король и королева бала», «Галантный кавалер» и «Восхитительная дама», знакомство с историческими танцами, музыкальные и танцевальные выступления, различные игры и аукцион памятных подарков.
На протяжении всего мероприятия будут работать фотозоны.
Все участники смогут посетить фуршет.
На балу предусмотрен дресс-код: костюмы и карнавальные маски для юношей, платья ниже колен и карнавальные маски для девушек.
Вход на бал по пригласительным билетам.
Информация в группе ПолитехStyle в Вконакте.
Начало бала - в 18:00.