В Туле пройдет бал-маскарад «Маски осени»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-26T15:51:29+03:00

Гостей ожидают фуршет, фотозоны, знакомство с историческими танцами, музыкальные и танцевальные выступления

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26-го ноября в Колонном зале Дворянского собрания (проспект Ленина, 44) состоится XII бал-маскарад «Маски осени».

В честь 190-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка - Льва Николаевича Толстого - в основу сюжета бала положен его роман «Война и мир».

Гостей ожидают уже полюбившиеся конкурсы в номинациях «Лучшая маска», «Король и королева бала», «Галантный кавалер» и «Восхитительная дама», знакомство с историческими танцами, музыкальные и танцевальные выступления, различные игры и аукцион памятных подарков.

На протяжении всего мероприятия будут работать фотозоны.

Все участники смогут посетить фуршет.

На балу предусмотрен дресс-код: костюмы и карнавальные маски для юношей, платья ниже колен и карнавальные маски для девушек.

Вход на бал по пригласительным билетам.

Информация в группе ПолитехStyle в Вконакте.

Начало бала - в 18:00.