2018-11-26T15:41:32+03:00
Общество

СПАР Аптека презентовала подарочные карты

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Подарочные карты СПАР Аптек стали результатом интереса туляков к дополнительному сервису аптечной сети. В декабре первые пластиковые сертификаты поступят в продажу в каждую аптеку СПАР. Номинал карт – 500р, 1000р и 3000р.

- Такое предложение актуально не только в канун праздников, - отмечает руководитель департамента СПАР Аптек Александр Мигалин. - Мужчины проявляют интерес к подаркам в виде косметических средств, но в силу специфичности продукта, самостоятельно покупать такие презенты они не решаются, и здесь карты придут на помощь. Нередки обращения молодежи по поводу подарочных карт для престарелых родственников, карты могли бы помочь в приобретении дорогостоящих препаратов или оздоровительного инструментария. Еще одна категория – туляки, в родственных или дружественных семьях которых ожидается пополнение. Для таких клиентов подарочная карта – решение проблем с выбором подарка маме и новорожденному. Мы проанализировали порядка сотни таких запросов перед началом выпуска карт и думаем, что они станут приятным презентом даже в новогодние праздники.

Планируется, что обладатель пластикового подарочного сертификата СПАР Аптек сможет воспользоваться им в любое время – карты бессрочные.

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