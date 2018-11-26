2018-11-26T16:30:56+03:00
Происшествия

На Шатском водохранилище трагически погиб гендиректор тульского автохолдинга

Трагедия произошла, когда мужчина катался на кайте
Виктория ЯКУШИНА
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В минувшее воскресенье, 25 ноября 2018 года, в Туле, трагически скончался 51-летний генеральный директор автомобильного холдинга «КорсГрупп» Игорь Аликович Спектор.

Как выяснилось, он с другом катался на кайте на Шатском водохранилище, где в результате несчастного случая погиб.

- Игорь Аликович был успешным и талантливым руководителем и замечательным человеком, который мог сплотить вокруг себя людей, вдохновить трудовой коллектив на решение сложных задач. Сотрудники холдинга «КорсГрупп» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уход Игоря Спектора — тяжелая потеря для компании, светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его коллег, - отметили в пресс-службе холдинга.

Вопрос о назначении нового гендиректора компании решается в настоящее время.

Тем временем подробности произошедшего рассказывают очевидцы в соцсетях.

По предвариельным данным, один из экстремалов попал в промоину и начал тонуть, второй бросился ему на помощь, но тоже провалился под лед.

Один из мужчин утонул практически сразу, второй пытался выбраться из воды на протяжении трех часов.

Прибывшие на помощь люди пытались вытащить его из воды с помощью веревки, но безрезультатно.

Подоспевшие после спецслужбы сделать уже ничего не смогли.

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