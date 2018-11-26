СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-26T13:47:29+03:00

«Рейтинг Трезвости Регионов – 2018» подготовлен в целях предоставления объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях

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Тульская область заняла 54 место в рейтинге трезвости регионов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте федерального проекта "Трезвая Россия".

Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из шести базовых критериев:

- число умерших в результате отравления алкоголем;

- численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;

- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- объем всей проданной в регионе алкогольной продукции; число правонарушений, связанных с незаконным производством алкоголя;

- региональное антиалкогольное законодательство.

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Первое место в рейтинге сохранила за собой Чечня. Антилидерами рейтинга стали Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.