Тульская область заняла 54 место в рейтинге трезвости регионов
Тульская область заняла 54 место в рейтинге трезвости регионов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте федерального проекта "Трезвая Россия".
Итоговый балл для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из шести базовых критериев:
- число умерших в результате отравления алкоголем;
- численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;
- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- объем всей проданной в регионе алкогольной продукции; число правонарушений, связанных с незаконным производством алкоголя;
- региональное антиалкогольное законодательство.
Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Первое место в рейтинге сохранила за собой Чечня. Антилидерами рейтинга стали Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.