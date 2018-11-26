Жительница Тульской области заплатит 105 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет мигрантов
Предоставлять жилье для временного размещения она не намеревалась
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Суд признал виновной 63–летнюю жительницу Ясногорска в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
Женщина прописала в своем доме трех мигрантов. При этом она знала, что иностранцы пребывать по указанному ей адресу не будут, фактически предоставлять жилье для временного размещения она не собиралась.
Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 105 000 рублей.