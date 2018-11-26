Тульские улицы во время снегопада убирали более 70 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-26T13:25:22+03:00

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Тульские улицы в среднем убирают 79 единиц спецтехники и 155 человек. Об этом рассказала в ходе оперативного совещания в администрации города начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.

Ночью во время снегопада, с 25 на 26 ноября, проводились работы по обработке мостов, путепроводов, объектов благоустройства, расчищали пешеходные переходы, остановки, тротуары. Было задействовано 75 единиц спецтехники.

Сейчас продолжаются работы по посыпке противогололедными материалами и очистке территорий Ленинских поселений, по очистке второстепенных улиц города, парковочных карманов, мостов, путепроводов, территорий возле остановочных павильонов. Движение общественного транспорта не нарушено, замечания со стороны представителей ГИБДД отсутствуют.