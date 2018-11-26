Туляков приглашают на мастер-класс по живописи «Мороз и солнце»

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-26T12:53:39+03:00

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В субботу, 1 декабря, Музей П.Н. Крылова приглашает на мастер-класс по живописи «Мороз и солнце».

Вот и наступила зима! Время санок, лыж, коньков, весёлых забав. А для творческих людей – сезон зимних поделок. Сотрудники музея П.Н. Крылова приглашают взрослых и детей присоединиться к мастер-классу по живописи «Мороз и солнце...»!

Даже если за окном ещё нет снега, результатом занятия станет настоящая, снежная, морозная зима в нашем городе. Приходите, даже если вы никогда не брали в руки краски и кисти.

Начало мастер-класса в 13:30. Возрастная категория: 6+ Стоимость участия: 100 руб.

Место проведения: Тула, ул. Кутузова, д. 10. Тел.: (4872) 41-04-60.