Туляков приглашают на мастер-класс по живописи «Мороз и солнце»
В субботу, 1 декабря, Музей П.Н. Крылова приглашает на мастер-класс по живописи «Мороз и солнце».
Вот и наступила зима! Время санок, лыж, коньков, весёлых забав. А для творческих людей – сезон зимних поделок. Сотрудники музея П.Н. Крылова приглашают взрослых и детей присоединиться к мастер-классу по живописи «Мороз и солнце...»!
Даже если за окном ещё нет снега, результатом занятия станет настоящая, снежная, морозная зима в нашем городе. Приходите, даже если вы никогда не брали в руки краски и кисти.
Начало мастер-класса в 13:30. Возрастная категория: 6+ Стоимость участия: 100 руб.
Место проведения: Тула, ул. Кутузова, д. 10. Тел.: (4872) 41-04-60.