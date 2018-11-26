В Тульской области выходить на лед еще опасно

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-26T12:47:05+03:00

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В понедельник, 26 ноября, на оперативном совещани был затронут вопрос безопасности на водоемах в зимний период.

Несмотря на то, что толщина льда на тульских водоемах еще мала, зафиксированы случаи выхода людей на лед, в том числе и на р. Упе на Казанской набережной.

В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Массовое нахождение на льду разрешается при его толщине 20-25 см, одиночное – при толщине 7 см. Однако сейчас толщина льда от 3 до 7 см, что явно недостаточно.

Убедительно просим всех туляков соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной. Берегите себя! Не подвергайте свою жизнь опасности!