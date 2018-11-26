2018-11-26T12:29:02+03:00
Общество

В Туле задержали пьяного мужчину, угнавшего автомобиль с владелицей в салоне

Юлия КУДЫМОВА
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Происшествие случилось вечером воскресенья, 25 ноября. По предварительным данным, 45-летний нетрезвый мужчина захотел завладеть чужим автомобилем, когда увидел около дома на улице Руднева женщину, садящуюся в машину «Киа Рио».

Предположительно, злоумышленник подошёл к ней, стал угрожать избиением и причинением вреда здоровью, а затем потребовал транспортное средство. При этом законную владелицу машины он оставил на пассажирском сиденье, а сам сель за руль.

Направления поездки мужчина не озвучил, физической силы к владелице машины не применял, только высказывал словесные угрозы. Во время движения женщина смогла позвонить своему близкому знакомому, включив громкую связь на мобильном телефоне, стала беседовать с угонщиком, сообщая тем самым о движении.

Так её собеседник смог понять, что машина угнана, а сама владелица автомобиля сидит в салоне рядом с угонщиком. При этом злоумышленник не догадывался, что о его противоправном деянии стало известно.

Незамедлительно сообщив в полицию о происшествии, знакомый потерпевшей на собственном автомобиле стал перемещаться к месту предполагаемого движения угнанной машины. Также по этому маршруту направились и полицейские. Мужчина смог обнаружить транспортное средство и принять меры для его остановки.

Находившего за рулём угонщика задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, законная владелица автомобиля не пострадала. Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 166 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все детали противоправного деяния. 45-летний подозреваемый задержан.

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