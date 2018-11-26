2018-11-26T11:32:34+03:00
Происшествия

За три дня в Тульской области поймали 44 пьяных водителя

На них были составлены административные материалы
Виктория ЯКУШИНА
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23, 24 и 25 ноября 2018 года, сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали 44 пьяных водителя.

Из них 26 привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, 15 - за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также были выявлены три водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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