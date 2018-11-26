2018-11-26T11:25:52+03:00
Происшествия

Лишенный водительских прав водитель "ВАЗа" погиб в ДТП под Тулой

Мужчина скончался до приезда "Скорой"
Виктория ЯКУШИНА
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25 ноября 2018 года, в 08:00 в селе Ржаво Щекинского района Тульской области произошло ДТП.

27-летний молодой человек, ранее лишенный водительских прав, (а также осужденный за повторную пьяную езду) на автомобиле «ВАЗ 321074» не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП в Тульской области водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.

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