Лишенный водительских прав водитель "ВАЗа" погиб в ДТП под Тулой
Мужчина скончался до приезда "Скорой"
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25 ноября 2018 года, в 08:00 в селе Ржаво Щекинского района Тульской области произошло ДТП.
27-летний молодой человек, ранее лишенный водительских прав, (а также осужденный за повторную пьяную езду) на автомобиле «ВАЗ 321074» не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП в Тульской области водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.