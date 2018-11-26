2018-11-26T11:15:02+03:00
Здоровье

В Тульской области работает «горячая линия» по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом

Вопросы можно задать специалистам в онлайн режиме, по электронной почте и по телефонам
Виктория ЯКУШИНА
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В связи с 30-летней годовщиной Всемирного Дня борьбы с ВИЧ/СПИДом – 1 декабря и в период проведения Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организована работа «горячей линии».

Она продлится с 26 ноября по 7 декабря 2018 года.

Любые интересующие Вас вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России, механизма передачи возбудителя и условий заражения, восприимчивости и групп риска, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, обследования, профилактики, медицинской помощи и лечения, профилактики ВИЧ-инфекции у беременных, формированию навыков безопасного поведения, можно задать специалистам в онлайн режиме, по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru, epid.fbuz@mail.ru, и по телефонам «горячей линии»:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

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